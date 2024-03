The Rock atrai críticas novamente ao quebrar as regras do WWE PG

Ddurante o último episódio do RAW da WWE, Dwayne The Rock Johnson mais uma vez se viu no centro da polêmica, desta vez por xingamentos ao vivo na televisão. O ícone de 51 anos fez um retorno estrondoso ao mundo do wrestling, agora atuando no conselho de administração da TKO, os proprietários da organização. Este retorno culminará em sua primeira luta em oito anos, marcada para acontecer na WrestleMania 40.

Juntando-se ao seu primo, o atual campeão universal indiscutível da WWE Reinados Romanos, A rocha está programado para enfrentar Cody Rodes e Campeão Mundial dos Pesos Pesados Seth Rollins em uma Tag Team Match de alto risco.

The Rock mira na mãe de Cody Rhodes no último vídeo pré-SmackDown

O confronto está marcado para 6 de abril no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, Pensilvânia, como parte da extravagância de duas noites da WrestleMania.

As apostas não poderiam ser maiores, pois o resultado determinará o destino de Defesa do título de Reigns. Se eles perderem, Reinados terá que defender seu campeonato contra Rodes na noite seguinte, sob condições estritas, impedindo a interferência externa de seus aliados.

Contudo, uma vitória para A Rocha e os Reinos lhes concederá a vantagem das Regras de Linhagem, com Reinados dando as ordens.

Ele venceu Rhodes nos bastidores

O caminho para este confronto tem sido repleto de confrontos intensos e disputas verbais entre A Rocha e Rodes, culminando em um ataque brutal nos bastidores do primeiro ao segundo. A altercação atingiu um nível chocante de violência, com A rocha mesmo envolvendo Rodes‘família na rivalidade.

A intensidade aumentou à medida que The Rock capturou Rodes‘, dizendo: ‘isso é o que acontece quando você fode com o chefe final.’

Afastando-se da programação com classificação PG que a WWE mantém desde 2008A rochaAs ações e a linguagem de Michael ultrapassaram os limites, atraindo críticas e acusações de duplicidade de critérios nos bastidores.

No entanto, A rocha o próprio rejeitou essas afirmações, rotulando-as de “total absurdo”. À medida que a WrestleMania se aproxima, as tensões continuam a aumentar, prometendo um confronto de proporções épicas.