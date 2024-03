The Rock brutaliza Cody Rhodes em um vídeo improvisado de bastidores que trouxe emoção de volta à WWE

Ddurante o último episódio de WWEé CRU, Dwayne The Rock Johnson fez jus ao seu faturamento como o “Chefe final.” Ele entrou em conflito com Cody Rodes como parte do programa roteirizado, mas depois deu uma olhada giro do calcanhar quando os produtores lhe disseram “claro”, mas The Rock jogou fora o roteiro para humilhar seu rival ainda mais.

A altercação atingiu um nível chocante de violência, com A rocha mesmo envolvendo Mãe de Rodes na rivalidade. A intensidade aumentou quando ele agarrou o rosto de Rhodes, dizendo: “isso é o que acontece quando você fode com o Chefe Final”.

“Eu odeio restrições e regras idiotas”, escreveu ele ao postar nos bastidores vídeo no Instagram. “Não consigo desligar minhas emoções só porque um roteiro diz que terminamos.”

Que regras The Rock quebrou?

Johnson encontrou-se no centro da controvérsia, não apenas por ignorando os produtores mas também para xingando ao vivo na televisão. Afastando-se da programação com classificação PG WWE tem mantido desde 2008, as ações e a linguagem de The Rock ultrapassaram os limites, atraindo críticas e acusações de duplicidade de critérios nos bastidores.

O retorno de The Rock à WWE

O ícone de 51 anos fez um retorno estrondoso ao mundo do wrestling, agora servindo no conselho de administração por TKO, os proprietários da organização. Este regresso culminará na sua primeira partida em oito anosprevisto para ocorrer às Wrestlemania 40.

Juntando-se ao seu primo, o atual campeão universal indiscutível da WWE Reinados Romanos, The Rock está escalado para enfrentar Cody Rhodes e Campeão Mundial dos Pesos Pesados Seth Rollins em uma Tag Team Match de alto risco.

Quando é a WrestleMania 40 e quem está nela?

O confronto está marcado para 6 de abril no Lincoln Financial Field em FiladélfiaPensilvânia, como parte da extravagância de duas noites da WrestleMania.

As apostas não poderiam ser maiores, pois o resultado determinará o destino da defesa do título de Reigns. Caso percam, Reigns terá que defender seu campeonato contra Rhodes na noite seguinte, sob condições estritas, impedindo interferência externa de seus aliados.

No entanto, uma vitória de The Rock and Reigns lhes dará a vantagem de Linhagem Regras, com Reigns dando as ordens.

Como Wrestlemania abordagens, as tensões continuam a aumentar, prometendo um confronto de proporções épicas.