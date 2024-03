The Rock responde às reclamações sobre o tipo de linguagem que ele usa durante os shows da WWE

Dwayne Johson ou mais precisamente “The Rock” rebateu quem se queixou do tipo de linguagem que utiliza durante as suas apresentações na WWE devido ao tipo de público que tem que inclui também crianças.

Dwayne acrescentou que não adaptaria sua personalidade para se adequar aos padrões de rede

Cody Rhodes dá um tapa em The Rock após confronto verbalTwitter

Aaron Varble do SESCOOPS mencionou que havia um duplo padrão com Johnson “Posso relatar com exclusividade que um memorando recente enfatizou a necessidade de talentos seguirem as diretrizes do PG na TV e nas redes sociais. Apesar disso, os palavrões de The Rock, como em uma promoção recente, levantou questões entre os talentos sobre padrões duplos. Eles se perguntam por que ele pode xingar enquanto outros não..”

Ao que The Rock respondeu: “A WWE emitiu recentemente um memorando aos lutadores sobre o tipo de linguagem que pode ser usada.” As redes e os “padrões e práticas” têm problemas com a minha linguagem, mas prefiro ser real do que não. Falo com o coração, tiro com força e procuro me divertir sempre.”

Na última edição do SmackDown, The Rock foi censurado por dizer a palavra “tesão”, depois de falar para a multidão dizendo “Você parece alguém que o Rock pode amar – bêbado e com tesão”.

The Rock mencionou Ja Morant em sua última música

Durante parte do SmackDown, ele cantou uma música para Cody Rhodes e Seth Rollins onde mencionou os momentos menos dourados de Ja Morant enquanto balançava uma arma para se divertir no ano passado.

“Cacarejar e dançar é tudo o que você faz”, cantou Johnson. “Não é à toa que sua esposa é mais popular que você. Você está tão desesperado para fazer todos torcerem, mas The Rock vai fazer esse título desaparecer. Você é simplesmente uma vergonha, filho. Assim como Ja Morant quando está brandindo uma arma.”

Como resultado das travessuras de Morant, ele foi suspenso pelos primeiros 25 jogos.