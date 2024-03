This Is CineMMA, Episódio 1: Road House — Este é o melhor filme de MMA de todos os tempos?

Conor McGregor, estrela de Hollywood?

No episódio inaugural de This is CineMMA, a equipe de crítica do filme MMA Fighting dá uma boa olhada no recém-lançado remake de #RoadHouse (re-imaginando? remix?), que também traz Jake Gyllenhaal como um lutador desgraçado do #UFC que busca transformar seu vida quando ele consegue um emprego como segurança em Florida Keys.

Junte-se a Alexander K. Lee, Jed Meshew e E. Casey Leydon enquanto apresentamos um relato detalhado das melhores cenas de luta, dos combatentes mais convincentes e das citações mais inspiradoras de artes marciais do que alguns chamam de cinematográfico. obra de arte.

Como é McGregor como ator? Como é Gyllenhaal como lutador? E como qualquer um dos personagens em Casa da estrada se eles realmente fossem convocados para o UFC?

Tudo isso, além de respondermos à pergunta de onde Casa da estrada está entre os maiores filmes relacionados ao MMA de todos os tempos.

