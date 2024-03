Tim Tszyu e Sebastian Fundora voltam no tempo com uma luta sangrenta e violenta pelo título

Tim Tszyu sempre oferece lutas cheias de ação, mas até ele pode querer uma luta mais tranquila do que a que teve no sábado à noite.

Depois Keith Thurman desistiu devido a uma lesão, o magro e desajeitado Sebastião Fundora interveio para tentar levar Tszyu OMB título e conquistar a vaga leucócitos cinto. Tanto Tszyu quanto Fundora ajudaram a travar uma batalha de estilo vintage.

Tim Tszyu sofre corte horrível no cotovelo de Fundora

Uma cotovelada inadvertida no início da luta fez com que Tszyu desenvolvesse uma corte assustador no topo de sua cabeça, com sangue escorrendo constantemente. Foi um milagre ele ter conseguido terminar a luta, dada a quantidade de sangue que perdeu.

Fundora, num ato de solidariedade, viu seu rosto ensanguentado pelos socos certeiros do muito menor, mas poderoso, Tszyu. Mas Fundora fez bem em usar sua vantagem de alcance para conseguir uma tonelada de golpes rápidos e ganchos curtos.

Foi uma luta de estilos diferentes, mas os dois compartilhavam um vínculo comum: sangue. E nenhum dos lutadores estava disposto a ceder um centímetro, com ambos buscando produzir rounds vitoriosos contra seus adversários difíceis.

Fundora acabou vencendo por decisão dividida. Certamente, o corte desempenhou um papel crucial no resultado. Poderíamos ver uma revanche no futuro, embora Errol Spence Jr. entrou no ringue pós-luta e disse que quer lutar contra o Fundora a seguir.