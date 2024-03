Timothée Chalamet canaliza o jovem Bob Dylan no set da cinebiografia

Timothée Chalamet está balançando ao redor do Bob Dylan cinebiografia como uma pedra rolante… encarnando o famoso cantor e compositor nas primeiras fotos do set.

O ator saiu às ruas de Nova York para filmar cenas para o novo filme “A Complete Unknown” no domingo, e ele já tem o estilo do 10 vezes vencedor do Grammy – lenço, boné e mochila prontos com uma guitarra guardada com segurança em seu mão.