Tio de Kate Middleton pede desculpas por atacar Meghan Markle em declaração sobre o despertar do câncer

Kate Middleton o tio não é fã de Meghan Markle e ele criticou ela em uma entrevista na semana passada para o The Times em Londres, mas agora ele está se desculpando após Cobrir diagnóstico de câncer.

De acordo com Os tempos , Gary Goldsmith apelidou Meghan de “Garota Rindo”, dizendo ao jornal há uma semana: “Vamos ser sinceros, a Garota Rindo não vai existir para sempre, não é? Acho que ela é inconstante. E eu acho que ela é tão ruim para Harry e para o nosso país.”

Não parece importar para ele, Meghan e Harry expressaram sua simpatia por Kate, dizendo: “A ideia de que Laughing Girl diz que Kate é racista me deixa furioso. Kate conhece as raízes de sua família e tem orgulho delas. Sinto muito, mas Laughing Girl não é gente boa.

Goldsmith afirma que nem sempre foi assim, dizendo: “William, Harry e Kate eram um pequeno trio tão feliz e tudo ficou totalmente arruinado. Com tudo isso acontecendo – e há outras coisas acontecendo que não são de domínio público – eles estão absolutamente felizes? Bem. Seus filhos lhes trazem muita alegria, mas não.”

Agora ele se desculpou no X … “Esta entrevista e filmagem foram feitas há mais de uma semana e foram impressas antes que eu soubesse das tristes notícias sobre minha sobrinha Kate. Meus pensamentos e orações estão com Kate e toda a família neste difícil momento e profundamente chateado com o momento deste artigo.”