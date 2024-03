Tish Cyrus diz que teria sido uma mãe melhor se fumasse maconha

A maneira como Tish diz… ela não comprou a Mary Jane até os 40 e poucos anos, anos depois de seus filhos serem adolescentes – então ela sente que não era tão divertida quanto poderia. estive com uma panela pequena.

Filha de Tish Brandi – sentada ao lado de sua mãe – disse que provavelmente teria relaxado sobre algumas coisas também… um golpe com o qual Tish não poderia ter concordado mais.

Aliás… Wiz também tem uma música sobre fumar maconha com Miley Cyrus intitulada “23”, que foi lançada em 2013 – uma música que deixou Tish, então anti-maconha, realmente chateada!

É um pouco irônico que Tish esteja relembrando sua paternidade … já que muitas pessoas online estão fofocando sobre seu relacionamento com sua filha Noah.

Lembre-se… surgiram relatos no início desta semana de que Noah estava namorando o novo marido de Tish Dominic Purcell primeiro – antes de Mama Tish entrou e o roubou .

A família Cyrus está lidando com uma série de problemas… com Miley não agradecendo Billy Ray Cyrus nela Discurso de aceitação do Grammy e Noah supostamente se afastou de TIsh.the