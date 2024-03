TJ Watt, do Steelers, busca a redenção dos playoffs com a dupla de quarterbacks Wilson-Fields

ADepois de passar sete anos sem vencer nos playoffs, o zagueiro TJ Watt, estrela do Pittsburgh Steelers, está ansioso por um avanço na pós-temporada.

Com o ladrões com o objetivo de acabar com a seca pós-temporada, Watt está otimista com a renovada escalação de quarterbacks do time.

Em meio a uma enxurrada de aquisições fora da temporada, o ladrões fizeram sucesso com sua escalação de quarterbacks.

O veterano sinalizador Russel Wilson é a manchete da revisão do quarterback do time, pronto para assumir o comando após um mandato decorado com o Seattle Seahawks.

Além disso, o ladrões garantiu Justin Fields, um talento promissor com potencial para moldar o futuro da equipe.

Uma nova era de quarterbacks em Pittsburgh

Watt, falando com FOX4 Cidade de Kansasexpressou seu entusiasmo pelas novas adições, destacando particularmente Wilson experiência no campeonato:

“Para poder ter novos rostos importantes e caras que jogaram em alto nível – especialmente Russ, um cara que ganhou um Super Bowl – no vestiário… Esperamos que esses caras possam nos ajudar [improve].”

O Ladrões’ a busca pelo sucesso nos playoffs depende significativamente da posição de zagueiro.

Watt reconhece a importância de ter talentos de primeira linha no centro: “A profundidade é fundamental, mas ter um quarterback de primeira linha é essencial quando se trata de ser um candidato legítimo ao Super Bowl.”

Wilson chegada traz liderança experiente e uma riqueza de experiência para o ladrões.

Apesar das lutas recentes com o Denver Broncos, seu Super Bowl pedigree e postura de veterano oferecem um farol de esperança para o Ladrões’ aspirações aos playoffs.

Justin Campospor outro lado, representa potencial juvenil e capacidade atlética.

Adquirida após uma passagem pelo Chicago Bears, Campos adiciona profundidade e competição ao Ladrões’ sala do quarterback.

Steelers agitando a entressafra da NFL

O Ladrões’ movimentos inteligentes no mercado de quarterbacks foram amplamente aclamados.

Analistas da ESPN e os torcedores aplaudem as pechinchas do time, especialmente Wilson aquisição por apenas US$ 1,2 milhão.

Apesar de Wilson desafios recentes, os especialistas vêem o Ladrões’ golpe financeiro como uma oportunidade de baixo risco e alta recompensa.

“Do ponto de vista financeiro, é difícil argumentar contra um acordo em que o novo time do jogador está pagando muito menos do que o antigo time”, observou o analista do Fantasy Football. Stéphania Bell.

“E será interessante ver qual versão de Wilson os Steelers podem desbloquear.”

À medida que a temporada de 2024 da NFL se aproxima, todos os olhos estão voltados Pitsburgo.

Com um elenco renovado de quarterbacks e TJ Watt liderando a defesa, os Steelers pretendem reescrever sua narrativa dos playoffs.

Se Wilson ou Campos surge como o iniciador definitivo, ladrões os fãs continuam esperançosos de que esta temporada marcará o fim da seca nos playoffs.