Tom Aspinall explica o confronto improvisado de Jon Jones e ficará ‘muito, muito surpreso’ se eles lutarem

Tom Aspinall não quer que as pessoas agradeçam pelo fato de seu encontro cara a cara com Jon Jones ter sido mais dramático do que parecia.

Os campeões dos pesos pesados ​​do UFC – Aspinall é o campeão interino da promoção, enquanto Jones detém status indiscutível – tiveram um desentendimento no último sábado no Arnold Sports Festival em Birmingham, Inglaterra, e o breve encontro os viu trocar palavras e um momento estranho quando Jones afastou a mão de Aspinall enquanto Aspinall tentava colocá-la no ombro de Jones.

Em uma entrevista à JN Media, Aspinall ignorou a resposta de Jones e explicou por que ele se aproximou de Jones em primeiro lugar.

“Foi bom”, disse Aspinall. “Estivemos no mesmo evento, então obviamente faz sentido para mim, temos o campeão interino e o campeão indiscutível no mesmo evento. Mas é um pouco estranho que exista um campeão indiscutível e um campeão interino, porque indiscutível significa que ninguém pode contestar, mas se tiver outro campeão, não sei, é um pouco estranho o modo como funciona. Foi bom, conversamos um pouco, foi tudo bom.”

“Acho que ele pensou que eu estava colocando a mão em seu ombro sendo desrespeitoso, mas não estava”, continuou Aspinall. “Eu não estava lá para ser desrespeitoso. Eu estava fazendo isso de uma forma amigável. Não vou causar mais problemas. Estou tentando lutar com o cara e pegar o cinturão dele, é isso que eu quero. Não tenho nada contra o cara. Para mim é apenas amigável, nada maluco.”

Aspinall teve uma recuperação incrível de uma lesão no joelho em 2023, precisando de apenas 73 segundos para finalizar Marcin Tybura em julho e depois ganhando um título interino com outro nocaute no primeiro round sobre Sergei Pavlovich no UFC 295 em novembro. Desde então, Jones – que conquistou sua parte no título vago dos pesos pesados ​​ao passar por Ciryl Gane no UFC 285 – insistiu que planeja defender seu cinturão contra o ex-campeão Stipe Miocic e não contra Aspinall.

Se o confronto com Jones nunca acontecer, Aspinall não espera perder o sono por causa disso.

“Não, porque não acho que ele vá lutar comigo de qualquer maneira”, disse Aspinall quando questionado se ficou desapontado por Jones não ter lutado com ele. “Eu ficaria muito, muito surpreso se eu e Jon Jones entrassemos no octógono juntos. Estou tentando conseguir a luta, mas não estou tentando consegui-la de forma realista. Estou tentando me divertir um pouco e ver o que ele faz.

“Tipo, hoje, não espero que a luta seja por causa disso, porque com toda a honestidade não acho que o UFC vá aceitar isso e não acho que Jon Jones vá fazer isso. também, então não estou nem um pouco desanimado porque não estava esperando a luta de qualquer maneira.

Apesar de muita conversa sobre Jones nas redes sociais e em entrevistas, Aspinall está pronto para seguir em frente, possivelmente para um confronto com Curtis Blaydes. Foi contra Blaydes que Aspinall machucou o joelho em julho de 2022 e uma revanche sempre fez sentido, visto que a primeira luta terminou abruptamente 15 segundos após o início do round.

Blaydes recentemente deu a Jailton Almeida sua primeira derrota no UFC no UFC 299, e no que diz respeito a Aspinall, a bola está na quadra dos casamenteiros para marcar a luta de Blaydes.

“Então é Curtis Blaydes”, disse Aspinall. “Eu sou fácil, sou a pessoa mais fácil de se atrair para uma briga. Eu nunca recusei um ainda. Então, tudo o que está me impedindo de lutar agora não é culpa minha, é culpa do UFC. Então estou apenas esperando o UFC me avisar quem e quando e estarei pronto.”