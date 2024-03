Tom Brady ignora rumores de traição de Gisele Bündchen com viagem de esqui em família

Tom Brady poderia ser perdoado por se sentir um pouco confuso depois que surgiram recentes alegações de que sua ex-mulher Gisele Bündchen, mas o ícone da NFL ignorou as notícias sobre sua vida privada indo para as montanhas. O quarterback aposentado fez uma viagem para esquiar com dois de seus filhos e parecia estar animado depois de passar um tempo com eles.

Com o tempo começando a esquentar, Brady decidiu aproveitar ao máximo a neve com uma última viagem ao compartilhar imagens do feriado em seu Instagram na sexta-feira.

O abraço chamativo de Gisele Bündchen com Joaquim Valente

O homem de 46 anos caiu nas encostas com a filha Viviane11, com quem divide Bündchen, e um de seus filhos. A futura emissora Fox Sports compartilha a custódia de Vivian e seu filho Bem14, com Bündchen após o divórcio, finalizado em outubro de 2022.

No entanto, não ficou claro se era seu filho mais novo na foto ou seu filho adolescente. Jack16, de seu relacionamento com Bridget Moynahan. A identidade do jovem estava disfarçada por um capacete, dificultando a apuração de qual filho estava com ele.

De qualquer forma, parecia que Brady estava aproveitando seu tempo de inatividade e sendo pai de seus filhos depois de pendurar as chuteiras em 2022. Ele usava uma jaqueta camuflada de esqui Canada Goose e um capacete laranja, com várias camadas por baixo para mantê-lo aquecido.

É a segunda vez nesta temporada que Brady levou-os para um passeio de esqui depois de postar imagens de sua viagem em dezembro, embora não tenha divulgado onde eles estiveram nas férias.

O que aconteceu entre Tom Brady e Gisele Bündchen?

O futuro membro do Hall da Fama, que ganhou sete anéis do Super Bowl em sua distinta carreira, se separou da ex-modelo da Victoria’s Secret após 13 anos de casamento, e seu anúncio levou o mundo do esporte e do showbiz a um estado de choque simultâneo.

Bündchen agora está namorando seu instrutor de jiu-jitsu Joaquim Valenteque ela conhecia antes de se divorciar Brady. No entanto, a mulher de 42 anos encerrou as especulações de que ela o traiu antes do divórcio.

“Isso é mentira. Isso é algo que acontece com muitas mulheres que são culpadas quando têm coragem de abandonar um relacionamento doentio e são rotuladas como infiéis”, afirmou. Bündchen disse ao The New York Times.

“Eles têm que lidar com suas comunidades. Eles têm que lidar com suas famílias. É claro que, para mim, isso é um pouco ampliado.”