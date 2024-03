Tom Brady nunca quis se divorciar de Gisele Bundchen por medo de repetir a história

Pcolocar o futebol profissional como zagueiro significa que você muitas vezes se depara com homens enormes tentando derrubá-lo no chão, então eles não podem ter medo de muita coisa, certo? Não de acordo com Tom Bradyque supostamente temia se divorciar Gisele Bündchen após 13 anos de casamento.

Bündchena mãe de seus dois filhos Benjamin e Vivian, finalizou o divórcio do ex-New England Patriot com muitos especulando que isso se devia à decisão do QB de prolongar sua carreira na NFL até os 40 anos com o Bucaneiros de Tampa Bay.

Tom Brady e Gisele Bündchen revelam verdades sobre o relacionamento pré-divórcio no primeiro vídeo do TikTokTikTok

E agora o amor acabou de verdade, pois ela iniciou um relacionamento com Joaquim Valenteuma compatriota brasileira que atuou como treinadora de jiu-jitsu brasileiro e como mentora.

Isso é algo com que Brady sempre se preocupou, pois se preocupava em repetir o estresse de co-parentalidade após sua separação de Bridget Moynahan com quem ele tem um filho e com quem terminou em 2006.

“Tom realmente concorda que ser co-pai não tem sido fácil”, disse uma fonte ao DailyMail.com. “Houve muito amor perdido em seu relacionamento e navegar por isso e por suas carreiras e encontrar um novo amor não foi fácil .

“É seguro dizer que Tom e Gisele nunca esperei terminar. Ele nunca quis se divorciar, especialmente desde que seu relacionamento com Bridget terminou, e lidar com isso para chegar a uma boa co-parentalidade levou algum tempo.

Fazer tudo de novo tem sido estressante. É uma situação triste porque a família é muito importante para ambos e não ser uma família completa coloca muitas lutas no futuro.”

Brady fará com que a co-parentalidade funcione

Apesar dos temores dos sete vezes campeões do Super Bowl, ele está determinado a fazer com que a co-parentalidade funcione com a mãe de seus dois filhos e da mesma forma, BündchenOs filhos de ela também são muito próximos de seu coração, o que significa que ela priorizará suas necessidades em vez de ser mesquinha.

Assim, no tumulto da separação, eles estão finalmente começando a compreender sua dinâmica como co-pais e potencialmente amigos, em vez de marido e mulher, e conseguirão estabelecer um relacionamento positivo.

“Como tudo, eles chegarão lá”, acrescentou a fonte. “Porque eles não vão voltar a ficar juntos, mas Gisele e Tom passaram por muita tristeza para estar onde estão agora, o que é muito melhor do que nunca.

“Por mais que não seja o ideal, ambos estão determinados a chegar lá de alguma forma. Ambos concordam que o que importa é o benefício dos filhos, e [Gisele] não estava mentindo quando disse que eles têm dias bons e dias ruins. É um processo, especialmente aos olhos do público.”