Tom Brady revela a derrota mais árdua de sua notável carreira na NFL

Tom Brady encheu o Hall da Fama do Patriota com troféus e desafiou os pessimistas quando saiu da aposentadoria para vencer tudo novamente com o Tampa Bay Buccaneers em 2021, no entanto, sempre há um jogo que assombra a mente dos jogadores, especialmente depois que eles se aposentam.

A derrota do Patriot para os Giants ainda assombra Tom Brady

No caso de Tom Brady, esse jogo foi contra Eli Manning e o New York Giants em 2009, quando os Patriots chegaram invictos em Super Bowl XII.

A mesa estava posta para Brady ser levado ao vestiário com o troféu Vince Lombardi enquanto quebrava o Recorde do Miami Dolphins em 1972, e embora os Pats tenham assumido a liderança no início do jogo e permanecessem dominantes durante todo o show; os últimos momentos do 4º período foram cruciais para que a vitória se consolidasse.

No último minuto do 4º período, o placar foi NYG 10-14 NEe Eli Manning teve a posse, aos poucos foi ganhando jardas até chegar à linha de jarda-20, passe estratégico em 3 e 11 de Eli Manning para Plaxico Burress e o ponto extra sendo bom colocou os Giants à frente dos Pats por apenas 3 pontos.

Então veio a oportunidade de Brady fazer a diferença faltando apenas 29 segundos para o fim. TB12 foi demitido duas vezes e tentou duas Ave-Marias consecutivas para seus wide receivers habituais, no entanto, nada pôde ser feito.

Brady deixou o campo extremamente estupefato como ele mencionou em “The Dynasty” da Apple TV + “Eu estava tipo, que (palavrão). Naquele ano nós dominamos; destruímos times. Como perdemos?” ele se questionou em retrospectiva.

TB12 então elaborou o jogo e a própria vida “Se houvesse um jogo na história, eu mudaria, é aquele jogo. Mas você não pode mudar isso. Acho que o que você percebe sobre o futebol e sobre a vida é que você nunca o domina totalmente. Foi uma lição difícil de aprender.”

O ano seguinte, Brady teve uma lesão no ligamento cruzado anterior no final da temporadano entanto, ele se redimiu na temporada seguinte ao vencer mais quatro Super Bowls na última metade de sua carreira.