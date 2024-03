Tom Cruise termina com seu parceiro depois que seu ex-marido o avisou que ela “tinha gostos caros e luxuosos”

A alguns meses atras, Tom Cruise iniciou um relacionamento com Elsina Khairova. A jovem russa dedica-se ao mundo da modelagem, estética e imagem e já foi casada com um magnata russo, Dmitri Tsvetkov.

Ele já havia ‘alertado’ o ator no passado sobre os gostos da ex-mulher e mãe de dois filhos: “Tem que ficar atento que Elsina gosta das coisas boas da vida e tem gostos caros”.

Além disso, não hesitou em aconselhá-lo a manter “os olhos bem abertos e também a carteira”. Tsvetkov chegou ao ponto de afirmar que “em 11 anos de casamento, Khairova gastou mais de 10 milhões de euros em roupas e bolsas”.

Com o passar do tempo, parece que essas palavras afetaram Cruzeiro que acabou tomando a decisão de encerrar o relacionamento com a modelo russa. O meio de comunicação Pagesix afirma agora que o motivo foi evitar problemas com o ex-marido.

Tom Cruise não quer distrações em seu trabalho

Uma pessoa da equipe de confiança do ator garantiu à referida mídia que os motivos de seu rompimento tiveram pouco a ver com seu entendimento com Khayrova e mais a ver com todo o contexto que cerca o casal após as palavras de seu ex-marido.

“Cruzeiro está filmando e ele não pode estar gravando um filme e ter o ex-marido dela dizendo coisas toda vez que ele é mencionado na imprensa”, explica uma fonte próxima ao homem que interpreta Ethan Hunt em Missão Impossível.

Na declaração seguinte ele é ainda mais direto e deixa claro qual foi o principal motivo do seu rompimento com o modelo russo.

“Eles simplesmente não queriam lidar com o ex-marido dizendo algo desagradável a cada poucas semanas”, diz ele.

Cruzeiro só tem olhos para atuar e só assim conseguiu se manter no topo por tantos anos.