Tori Spelling arquivos para o divórcio de Dean McDermott

De acordo com documentos legais obtidos pelo TMZ, a ex-aluna de “Beverly Hills, 90210” pediu o divórcio na sexta-feira… e ela é a peticionária aqui, então tudo o que está sendo apresentado é da parte dela. De acordo com a papelada, Tori lista a data de separação como 17 de junho de 2023… e ela está citando as diferenças irreconciliáveis ​​​​padrão como a razão pela qual ela está buscando a dissolução do casamento.