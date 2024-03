Tori Spelling e Dean McDermott se reconectam com Intense Convo após a separação

Ortografia de Tori e seu ex-marido Reitor McDermott não estão reunidos como um casal, mas pelo menos estão falando em público novamente … com base em algumas novas fotos.

No entanto, também houve alguns momentos de tensão durante a conversa. Tori e Dean têm cinco filhos juntos, então questões de co-parentalidade provavelmente estavam entre as coisas que discutiram.

Mas há muito mais para eles acompanharem também. Por exemplo, Dean seguindo em frente… ele supostamente está morando com uma nova namorada Lily Calo … enquanto Tori e as crianças se mudaram para uma nova casa, que supostamente é alugada por US$ 15 mil/mês.