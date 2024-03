Travis e Jason Kelce agradecem aos Swifties por ganhar o cobiçado prêmio de podcast por ‘New Heights’

Os prêmios iHeartPodcast aconteceu no fim de semana no SXSW Festival e o vencedor do Podcast do Ano foi ninguém menos que ‘Novas alturas‘. Um show criado pelos irmãos Kelce, mas alimentado pelos famosos 92 por cento, também conhecidos como todos os Swifties. Desde que Taylor Swift começou a namorar Travis, eles têm sido a força motriz que levou este podcast a novos patamares, com trocadilhos. Houve até um momento em que os Kelces venceram ninguém menos que Joe Rogan como o podcast mais popular do mundo. Os fãs de Taylor Swift têm o poder de mudar o resultado de uma eleição se quiserem, o que não é difícil de imaginar que poderiam conseguir. Os dois irmãos Kelce queriam enviar uma mensagem a todos os Swifties.

Reação chocada de Travis e Jason Kelce ao ganhar o Podcast do Ano

Jason Kelce agradece a todos os Swifties pelo apoio

Na segunda-feira, ambos Jason Kelce e Travis Kelce decidiram fazer um vídeo onde aceitam o prêmio e agradecem a todos os envolvidos na votação. Jason Kelce deixou bem claro o quão influentes os fãs de Taylor Swift têm sido ao longo de toda a jornada do podcast ‘New Heights’. Isto é o que a agora aposentada estrela da NFL disse neste vídeo: “Esta é uma honra incrível, especialmente para dois jabronies como nós. Receber um prêmio como este é mais do que humilhante e seríamos negligentes se não agradecêssemos imediatamente a todos os 92 por cento por aí – também conhecidos como Swifties – que votaram em nós para ganhar este prêmio.”

Travis Kelce também disse algumas palavras para todos os Swifties. Ele está bem ciente de quão importante foi seu relacionamento com Taylor Swift para que ele recebesse uma homenagem tão elevada. ‘New Heights’ é um ótimo conteúdo sem o fator Taylor Swift, mas não seria tão popular sem o apoio dos Swifties. Todo mundo sabe que isso é um fato. Aqui está o que Travis disse sobre Swifties: “Vocês fazem deste show o que ele é. Nós realmente apreciamos isso. Obrigado novamente a [the] Prêmios iHeartPodcast. Aos 92%, obrigado também.”