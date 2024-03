Travis Kelce aproveita seu momento romântico mais caro com Taylor Swift: ele gasta mais da metade de seu salário com ela

Sensação da NFL Travis Kelce não está deixando pedra sobre pedra em seus esforços para cortejar seu parceiro superstar, Taylor Swift. O ícone do futebol parece pronto para revelar suas emoções e suas finanças em sua busca pela vitória Rápidoo carinho.

De acordo com especialista em estilo de vida e cultura pop Valéria Greenberg, KelceOs gestos românticos de Gomez vão muito além do campo de futebol, demonstrando um compromisso inabalável com Rápido que não conhece limites.

Taylor Swift rouba a cena enquanto torce por Travis KelceParker Johnson

Apesar de sua agenda exigente como tight end para o Chefes de Kansas City, Kelcea devoção de Rápido parece tê-lo conduzido a uma fase de extravagância, evidenciada por suas aparições em locais de elite como o Bird Streets Club em West Hollywood, frequentado por luminares como Leonardo Di Caprio e Timothy Chalamet.

Kelcedeclarações de amor de Rápido não estão confinados a passeios luxuosos; eles também assumem a forma de presentes luxuosos e aventuras internacionais extravagantes, totalizando cerca de 8 milhões de dólares, uma soma impressionante que representa mais da metade de seu salário anual de 14 milhões de dólares.

Em que mais Travis Kelce gastou dinheiro?

Ao lado desses grandes gestos, Kelce investiu significativamente em imóveis, principalmente adquirindo uma enorme mansão de 6 milhões de dólares em Leawood, Kansas, um movimento que reflete seu desejo de fornecer um cenário adequado para seu relacionamento dentro de uma comunidade rica e privada.

A propriedade Leawood, situada atrás de um portão fechado, oferece um refúgio dos olhares indiscretos dos paparazzi, garantindo que o casal possa desfrutar de sua privacidade em paz. Como agente imobiliário Amanda Baum destaques, Leawood oferece um refúgio de segurança e isolamento, representando uma atualização significativa em relação às suas acomodações anteriores.

Travis Kelce canta uma música de Taylor Swift no meio de uma frase no New Heights Show

Além de seus empreendimentos imobiliários, Kelce não poupou despesas para aderir Rápido em suas façanhas globais, viajando para destinos como Argentina, Austrália e Cingapura, com custos de viagem estimados em 1,21 milhão. Enquanto isso, Rápido retribuiu Kelcecom presentes extravagantes, incluindo uma luxuosa variedade de surpresas do Dia dos Namorados avaliadas em mais de 22.000 dólares, cimentando ainda mais a profundidade de seu vínculo.

KelceOs grandes gestos de se estendem ao domínio das experiências compartilhadas, como evidenciado por seu investimento de 1 milhão de dólares em um camarote do Super Bowl para Rápidosua família e amigos, uma prova de seu desejo de criar memórias inesquecíveis com seus entes queridos em ambientes exclusivos.

Apesar de seu atual status discreto, KelceAs ações da empresa sublinham o compromisso de garantir Rápido sente-se valorizado, independentemente do gasto financeiro. Tais demonstrações extravagantes de afeto não apenas mostram Kelceestá disposta a investir em seu relacionamento, mas também destaca o profundo nível de dedicação que ambos compartilham.