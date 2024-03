Travis Kelce canta ‘Bad Blood’ de Taylor Swift durante discussão sobre Kenny Pickett

New Heights / Wave Sports + Entretenimento

Travis Kelce acabei de tirar um Taylor Swift impressão, cantando parte do refrão de um dos maiores sucessos da estrela pop – e… não foi horrível!!

A estrela do Kansas City Chiefs cantou “Bad Blood” no episódio desta semana de seu “ Novas alturas “podcast… quando ele e seu irmão mais velho, Jasão estavam falando sobre a recente adição dos Eagles de Kenny Pickett .

Jason disse ao público que seu ex-time adquiriu o quarterback em uma troca com o Steelers… antes de Travis intervir para explicar que Pittsburgh simplesmente tinha que fazer a mudança porque o ex-escolhido do primeiro turno estava chateado com a recente adição de Russel Wilson.