Travis Kelce dirige por Los Angeles sem Taylor Swift após a festa do Oscar

Travis Kelce fez uma pausa de Taylor Swift na terça-feira para passear por Los Angeles com um amigo – mas não se preocupem, Swifties… ele provavelmente estava a caminho da casa dela aqui.

Paps tirou fotos da estrela do Kansas City Chiefs enquanto ele andava em um sofisticado Range Rover em uma tarde ensolarada em Beverly Hills… e como você pode ver, não havia nenhum Taylor à vista para este passeio.

No entanto, havia várias pessoas no chão perto de seu veículo que juraram que ele estava a caminho para ver T-Swift – se você não sabe, a estrela pop tem uma almofada doce naquele capô… então ele com certeza poderia estar indo nessa direção aqui.