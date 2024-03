Travis Kelce e Taylor Swift aproveitam o primeiro encontro desde as Bahamas: para onde eles foram?

Chefes de Kansas City extremidade apertada Travis Kelce e sua namorada, popstar Taylor Swiftretornaram recentemente à América após férias nas Bahamas e não conseguiram ficar longe um do outro por mais de alguns dias.

Kelce, 34, e Swift, também 34, foram vistos jantando em Nobu em Malibu no domingo Alguns fãs compartilharam nas redes sociais fotos da entrada do feliz casal no restaurante.

Travis Kelce canta uma música de Taylor Swift no meio de uma frase no New Heights Show

“Não que você possa perceber por esta foto, mas [Taylor] é TÃO ALTO e tão lindo de perto e pessoalmente”, escreveu um usuário no X (Twitter) ao lado de algumas fotos.

Nas fotos, Kelce pode ser vista logo atrás de Swift, que usou óculos escuros durante todo o almoço.

Quando Travis Kelce pedirá Taylor Swift em casamento?

Kelce e Swift não namoram há um ano inteiro, mas já existem inúmeros rumores sobre quando eles ficarão noivos.

Na verdade, os rumores sobre como Kelce fará a proposta remontam a antes mesmo de ele ganhar o Super Bowl com Swift presente. O tricampeão supostamente quer usar os diamantes de um de seus anéis para usar em sua aliança de casamento.

Erin Andrewsa quem Kelce agradeceu por falar bem dele com Swift, também está ansioso pelo casamento do futuro marido e mulher.