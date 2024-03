Travis Kelce em palestras para apresentar ‘Você é mais esperto que um aluno da quinta série?’ Reinício

Travis Kelceaparentemente está de olho em levar seu tight end para um novo assento … ele agora está em negociações para se tornar um apresentador de game show em um futuro muito próximo.

A estrela do Kansas City Chiefs e os representantes do Prime Video estão trabalhando para chegar a um acordo que tornaria o tricampeão do Super Bowl o rosto de um “Você é mais esperto que um aluno da quinta série?” reiniciar, de acordo com Variedade.

O meio de comunicação informou na terça-feira, no entanto, que está longe de ser uma conclusão precipitada … já que há pelo menos alguma preocupação por parte dos ternos de que Kelce não seria capaz de fazer o trabalho corretamente se continuasse sua carreira na NFL.

Jeff Foxworthy apresentou a primeira iteração do programa na Fox em 2007. John Cena então assumiu as funções de apresentador anos depois, quando uma nova versão do programa chegou à Nickelodeon.

O programa foi popular – pois, em parte, testou o conhecimento dos adultos sobre informações geralmente ensinadas a alunos do ensino fundamental.

A Variety informou na terça-feira que a nova versão do Prime Video contaria com concorrentes famosos.

Claro, se Kelce conseguir o papel… dificilmente seria sua primeira incursão no mundo da televisão. Ele já foi o centro de um reality show chamado “Catching Kelce”. Ele também apresentou o famoso “Saturday Night Live” no ano passado. E não se esqueça, ele aparece semanalmente diante das câmeras com seu irmão, Jasãopara seu podcast ultra popular ‘New Heights’.