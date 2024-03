Travis Kelce pronto para revelar a programação do Kelce Music Jam Festival: Taylor Swift se apresentará?

Chefes de Kansas City‘poderoso final apertado, Travis Kelce, está aumentando a empolgação com seu próximo festival de música Kelce Jam, previsto para 18 de maio em Kansas City. Kelce recentemente acessou sua página Kelce Jam no Instagram, lançando um desafio aos fãs: conseguir mais de 5.000 curtidas em uma postagem e ele revelaria a programação do festival. Não demorou muito para que a postagem acertasse o alvo, provocando um frenesi de expectativa entre os seguidores.

Fiel à sua palavra, Kelce confirmou em um comentário abaixo da postagem: “ESTÁ ACONTECENDO, A LINEUP CAI NA TERÇA-FEIRA!!! VAMOS GOOOOOO!!!” No ano passado, Kelce contratou um artista de grande sucesso Metralhadora Kelly para ser a atração principal do evento, mas desta vez, espera-se que ele aumente a aposta, aproveitando sua crescente fama global, parcialmente alimentada por sua associação com o ícone pop Taylor Swift.

Travis Kelce responde com entusiasmo à mensagem de Andy Reid para Marquise BrownInstagram – Podcast de Novas Alturas

Swift fará uma aparição?

Embora Swift não vá ao palco Kelce Jam este ano devido aos seus compromissos na Eras Tour na Europa, onde ela está programada para se apresentar em Estocolmo, Suécia, os fãs estão alvoroçados com especulações sobre quem Kelce poderia recrutar. Uma sugestão intrigante que circula é o envolvimento do irmão mais velho de Kelce, Jason Kelce. Um avistamento recente de Jason festejando com DJ Marshmello após o ChefesA vitória no Super Bowl em Las Vegas deixou os fãs esperando por uma reunião em maio.

Em meio ao fervor do festival, Kelce tem aproveitado ao máximo a entressafra da NFL, recentemente vista desfrutando de uma partida de golfe com o ex-astro da NBA Chandler Parsons. Em um momento lúdico capturado em vídeo, Kelce pode ser vista alinhando uma tacada no percurso, acompanhada pelas batidas inconfundíveis de “Bad Blood” de Swift tocando ao fundo. Exibindo seu talento característico, Kelce até se entregou a algumas travessuras de air guitar, aumentando a expectativa em torno da revelação da próxima formação de Kelce Jam.