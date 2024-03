Travis Kelce quebra o banco com Taylor Swift: Qual é a quantia impressionante que ele gastou?

EUisso é uma coisa boa Travis Kelce ganha muito dinheiro com Chefes de Kansas Cityonde também é tricampeão do Super Bowl, como namoro Taylor Swift é uma coisa cara de se fazer e aqui está quanto o tight end supostamente desembolsou com sua namorada.

Rápido está atualmente se apresentando ao redor do mundo enquanto continua embarcando em sua Eras Tour, que quebrou recordes, e até mesmo simplesmente segui-la até os locais em que ela está se apresentando não é barato.

Taylor Swift enlouquece ao ver Shakira e começa a dançar como se ninguém estivesse olhandoTikTok

Por exemplo, Kelce recentemente foi para Cingapura e teve que desembolsar entre US$ 300.000 e US$ 500.000 para chegar ao país, enquanto ele também fez viagens à Austrália e à Argentina para ver a apresentação de seu parceiro.

Ele também comprou uma casa nova, parcialmente motivado pelo objetivo de mostrar Rápido que ele possa viver a qualidade de vida a que ela está acostumada – principalmente privacidade. Para a nova propriedade, ele também teve que gastar seis milhões de dólares para se mudar para Leawood, subúrbio de Kansas City.

Acredita-se também que ele gastou um milhão de dólares para comprar as suítes que ela e seus amigos desejavam no Super Bowl LVIII, realizado no Allegiant Stadium em Las Vegas, Nevada, para que pudessem vê-lo se tornar um tricampeão de luxo. .

Kelce também gosta de mimar sua namorada com presentes, como uma pulseira de US$ 6.360 que Rápido usou nos jogos dos playoffs de acordo com a People, bem como itens padrão, como bolsas e flores.

Quanto vale Travis Kelce?

Felizmente, a estrela dos Chiefs não está quebrada. Ele tem um patrimônio líquido estimado em cerca de US$ 30 milhões e na temporada de 2024 da NFL, ele levou para casa US$ 14,3 milhões como seu salário médio anual. Isso antes de quaisquer acréscimos de atividades paralelas ou patrocínios que ele possa ter conquistado.