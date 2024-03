Travis Kelce rebate os críticos do peso corporal: É março!

Travis Kelce teve um início incrível em 2024 ao vencer o Super Bowl LVIII com o Chefes de Kansas City contra o São Francisco 49ers em Las Vegas, mas avançou um mês e ele se viu sob ataque quando fotos de seu corpo se tornaram virais, com ele defendendo seu físico insistindo: “É março!”

Depois de vencer o jogo final da temporada da NFL no qual atraiu críticas por seu momento de raiva com o técnico principal Andy Reido jogador de 34 anos decidiu que quer gostar de comer e descansar fora da temporada, mas nem todo mundo está feliz com isso.

O comentário quente de Travis Kelce sobre Taylor Swift foi demais para os Swifties aguentarem

Surgiram fotos de suas férias nas Bahamas com Taylor Swift e eles mostraram que a lendária estrela do futebol ganhou quilos.

Perfeitamente razoável, considerando que a próxima temporada só começa em setembro, o que significa que ele tem muito tempo disponível para voltar à forma e foi disso que ele lembrou as pessoas.

“É março!” Kelce brincou no podcast New Heights com seu irmão, Jasão. “Estamos na mesma categoria de peso agora!”

Quanto peso Kelce ganhou? Swift se importa?

O Chefes de Kansas City‘o site lista o jogador ofensivo com 250 libras, mas quanto peso ele realmente ganhou? É uma pequena quantia que leva a uma grande reação exagerada?

Talvez seja uma reacção exagerada, mas ele ganhou uma quantia considerável à medida que Jason Kelceque se aposentou recentemente da NFL, revelou que seu irmão agora pesa robustos 283 libras.

Então como é que Rápido sente os quilos extras que seu último namorado ganhou? Segundo relatos, ela não se incomoda nem um pouco com isso.

“Ela adora”, disse uma fonte ao The Daily Mail. “Travis e o corpo de seu pai é a recompensa que ele está se dando por ter uma temporada épica de vitórias no Super Bowl.”

O peso médio de um tight end da NFL é de 248 libras, o que significa que Kelce está atualmente 35 libras acima do padrão e quando está em forma, ele é apenas um pouco mais pesado do que a maioria em sua função.