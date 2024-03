Travis Kelce se juntará a Taylor Swift na Europa? A fonte afirma que sim, mas não durante toda a turnê

Taylor Swift está se preparando para uma longa e massiva turnê européia. Começando em Paris e terminando em Londresa turnê está planejada para abranger 14 países diferentes e ainda mais cidades.

O Eras Tour está programado para começar em 9 de maiocom data de término em 20 de agosto. Com o namorado dela, Travis Kelceatualmente descansando durante a entressafra, muitos se perguntam se o vencedor do Super Bowl irá junte-se a ela em turnê.

Travis Kelce canta uma música de Taylor Swift no meio de uma frase no New Heights Show

Travis Kelce se juntará a Taylor Swift na European Eras Tour?

Embora nada tenha sido confirmado ainda, celebridade vidente Inbaal Honigman saiu com uma previsão.

Travis quer manter seu relacionamento equilibrado… Ele não quer perder a estabilidade que tem com sua criativa dama, e irá visitar alguns destinos europeus com ela quando ela estiver em turnê pelo continente. Porém, Travis não quer perder de vista… quando o atleta sentir que é mais um estorvo, ele pegará um vôo para casa.

Honigman também afirma que Kelce irá visitá-la uma segunda vez antes do início da temporada da NFL. O Chefes de Kansas City começará sua temporada regular em 5 de setembroquando receberá o primeiro jogo da temporada.

Mas o pré-temporada começa em 10 de agosto. Embora Kelce provavelmente nem jogue na pré-temporada, ele precisa praticar com o time antes da temporada durante campo de treinamento e durante todo o mês de agosto.

O acampamento de treinamento geralmente começa em final de julho. Swift estará em Alemanha naquela hora.