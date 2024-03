Travis Kelce visita a Filadélfia enquanto Taylor Swift compartilha memórias particulares com fãs em Cingapura

Chefes de Kansas City estrela Travis Kelce fez uma parada na Filadélfia no fim de semana. Em meio a uma agenda lotada que incluía festas em Las Vegas e visitas à namorada, Taylor Swiftna Austrália, o tricampeão do Super Bowl encontrou tempo para um novo corte de cabelo feito por um barbeiro famoso Willis Orengo.

Especulações sugerem que Kelce pode estar na Filadélfia para passar bons momentos com a família, principalmente com seu irmão Jason Kelceque reside na cidade com a esposa e os filhos.

Travis Kelce reage a um cara aleatório tentando tocar em Taylor Swift depois da festaTikTok

“Não 1, não 2, mas 3 vezes campeão do Super Bowl !!! Quando Travis está cansado de seu próprio corte de cabelo, ele ganha o @jvalanciunas !!!”, escreveu Orengo para legendar um instantâneo postado nas redes sociais que mostrava Kelce arrasando com seu novo corte de cabelo.

“Mas piadas à parte, limpei o grande Yeti !!! #nfl #bigyeti #nyc #philly #wellconnected #kc #kcchiefs #traviskelce.”

Fãs aproveitam Swift em Cingapura

Enquanto Kelce aproveitava o tempo com a família, Swift continuou sua turnê Eras Tour em Cingapura, onde revelou suas fortes conexões familiares com o país asiático durante suas apresentações.

“Na verdade, minha mãe passou grande parte da infância com a mãe, o pai e a irmã crescendo em Cingapura”, disse ela à multidão no evento. Estádio Nacional de Singapura no sábado.

“Então, muitas vezes, quando vinhamos aqui em turnê, minha mãe me levava e me levava até sua antiga casa, onde ela costumava estudar. Então, tenho ouvido falar de Cingapura durante toda a minha vida.

“Chegar aqui e fazer um show tão grande com tantas pessoas lindas e generosas que estão essencialmente honrando minha família com o que você acabou de fazer com aquela música, isso significa muito.”

Kelce recentemente mostrou seu apoio a Swift durante sua turnê australiana, voando brevemente para Down Under para assistir ao show dela em Sydney Estádio Accor.