Tre’Davious White concorda com os termos do Los Angeles Rams após a libertação do Bills

Cornerback Tre’Davious White embarca em uma nova jornada depois de concordar com um contrato de um ano com o Rams de Los Angelesmarcando uma mudança em relação ao seu mandato de longa data com o Notas de búfalo. O acordo, relatado por várias fontes, está avaliado em “até” US$ 10 milhões, com uma estimativa da ESPN fixando o valor base em US$ 8,5 milhões, embora aguardando confirmação oficial para detalhes precisos.

A mudança de White segue sua recuperação de uma lesão devastadora no tendão de Aquiles sofrida na semana 4 da temporada de 2023. O próximo ano apresenta uma oportunidade para o talentoso cornerback demonstrar sua saúde restaurada e recuperar seu status, potencialmente abrindo caminho para um negócio mais lucrativo em 2025.

De acordo com Mike Garafolo, da NFL Network, os agentes de White confirmaram o acordo com os Rams, que emergiram como um dos principais pretendentes durante a turnê de agência gratuita de White. O cornerback também explorou oportunidades com o New York Giants, Tennessee Titans e Las Vegas Raiders antes de finalizar os termos com Os anjos.

Liberado pelos Bills no início da entressafra, após sete temporadas, White agora enfrenta o desafio de se recuperar de um revés por lesão, que encerrou prematuramente sua campanha de 2023 após apenas quatro jogos. Apesar dos recentes problemas de saúde, o duas vezes Pro Bowler ostenta um currículo impressionante, tendo registrado 18 interceptações ao longo de sua carreira, incluindo seis na liderança da liga em 2019.

As brancas têm uma conexão especial com os Rams

Curiosamente, White compartilha uma conexão com os Rams além de seu novo contrato. Neal ElAttrache, médico da equipe, realizou uma cirurgia para reparar o tendão de Aquiles rompido de White, conforme revelado por Adam Schefter da ESPN.

A adição de White marca um movimento significativo para os Rams, reforçando sua posição de cornerback ao lado da aquisição anterior de Darious Williams como agente livre. Com a comprovada capacidade de jogo das brancas e potencial de ressurgimento, os Rams pretendem fortalecer sua defesa para os desafios que virão na próxima temporada.