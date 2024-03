Trevor Bauer diz que jogará contra o Yankees pela seleção mexicana em jogo de exibição

Trevor Bauer diz que jogará pela seleção mexicana Diabos vermelhos em seu jogo de exibição de domingo com o Ianques de Nova Iorque.

O vencedor do prêmio NL Cy Young de 2020 está tentando retornar à Liga Principal de Beisebol pela primeira vez em três anos, após sua longa suspensão por MLB e libertar-se do Los Angeles Dodgers depois que uma mulher o acusou de agressão sexual.

Bauer, 33 anos, disse na segunda-feira em um post no X, antigo Twitter, que também concordou em lançar cinco jogos para Diablos Rojos de 11 de abril a 8 de maio “em vez de um período tradicional de treinamento de primavera, pois é a melhor maneira para mim. fique pronto para lançar.

“Isso me ajudará a permanecer em forma de jogo e poderei participar de um rodízio imediatamente se ou quando surgir uma oferta da MLB”, disse Bauer. “Espero vê-los no domingo e mal posso esperar para mostrar a todos vocês o que é o beisebol mexicano!”

Os Yankees vão jogar duas partidas de exibição com times divididos com Diablos Rojos no sábado e domingo às Cidade do MéxicoEstádio Alfredo Harp Hel.

Bauer não participa dos campeonatos desde que foi colocado em licença administrativa pela MLB em julho de 2021, depois que uma mulher alegou que ele a agrediu em duas ocasiões diferentes em sua casa em Pasadena, durante o que ela disse ter começado como encontros sexuais consensuais entre eles.

Bauer negou as acusações e disse que os encontros foram consensuais. Os promotores decidiram em fevereiro de 2022 não apresentar queixa. A mulher o processou e Bauer contra-atacou, embora as duas partes tenham resolvido sua disputa legal no outono passado.

Bauer foi suspenso por 324 jogos sem precedentes pela Liga Principal de Beisebol, embora um árbitro independente tenha reduzido para 194 jogos em dezembro de 2022. Depois que a suspensão de Bauer terminou, os Dodgers o cortaram e nenhum time o escolheu.

Bauer jogou no Japão na temporada passada e também fez pelo menos uma aparição por um time independente nesta primavera contra um time de ligas menores dos Dodgers.

Bauer possui um recorde de 83-69 e 3,79 ERA em 222 aparições na carreira com Arizona (2012), Cleveland (2013-19), Cincinnati (2019-20) e os Dodgers (2021). O destro juntou-se aos Dodgers depois de ganhar o Cy Young Award com os Reds com um recorde de 5-4 e 1,73 ERA na temporada de 2020 encurtada pela pandemia.