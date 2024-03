Trevor Bauer lança entradas sem gols durante a estreia com o Red Devils do México contra o New York Yankees

Óma das principais atrações do jogo entre os Diablos Rojos del Mexico (Red Devils do México) e o New York Yankees, no Estádio Alfredo Harp Helu, foi ver Trevor Bauer, ex-vencedor da Liga Nacional Cy Young que está tentando retornar ao MLB e seja assinado.

Trevor Bauer lançou apenas algumas entradas

Bauer foi forçado a deixar os Dodgers depois de ser acusado por várias mulheres vítimas de abuso e agressão sexual e foi sujeito à suspensão mais longa da história da MLB. Agora, apesar de enfrentar uma escalação alternativa dos Yankees em Cidade do Méxicoo arremessador queria impressionar os times da liga principal.

Durante o jogo, Bauer permitiu 4 rebatidas, negociou 2 ingressos e eliminou 3 rebatedores sem permitir corridas, nas quais brilhou especialmente com sua linha, que variava entre 96-98 mph.

Ele teve problemas com seu comando, o que o fez jogue algumas bolas estranhase até carregou as bases no segundo turno, mas conseguiu evitar qualquer corrida eliminando Antônio Volpe.

Poucos jogos, mas com mentalidade vencedora

Embora Bauer esteja programado para jogar apenas cinco partidas no México, o demônios vermelhos disse que isso pode mudar no futuro.

“A história se escreverá sozinha; não posso ir além disso. Temos que pensar no que está por vir e então poderemos conversar”, disse o vice-presidente da equipe, Jorge del Valle. “Vamos dar um passo de cada vez, deixar Trevor aproveitar o jogo de domingo e partir daí”.

Bauer tem um Registro de 83-69 com ERA de 3,79 em 212 partidas e 10 aparições de alívio com Arizona (2012), Cleveland (2013-19), Cincinnati (2019-20) e os Dodgers (2021).