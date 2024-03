Trey Lance pode voltar para casa para substituir Kirk Cousins ​​​​se QB deixar os Vikings

Rico Eisen de Rede NFL sempre obtém informações privilegiadas enquanto participa do Combinação de Escotismo da NFL e na segunda-feira ele relatou que Dallas Cowboys quarterback Trey Lance poderia ser uma solução no centro para o Minnesota Vikingsse Primos Kirk sai em agência gratuita.

Lance, 23 anos, foi negociado do São Francisco 49ers aos Cowboys para uma escolha de quinta rodada no draft e Eisen acredita que Dallas pode conseguir um terço ou dois quartos dos Vikings.

“Uma possível solução como zagueiro do Minnesota Vikings é natural do estado e seu nome é Trey Lance”, disse Eisen. “Trey Lance é uma solução possível para os Vikings. Agora, os Cowboys o mantiveram no elenco por tempo suficiente para receber um bônus.

“Então eles estão pagando para mantê-lo. E como você sabe, eles o pegaram por cinco. Só estou me perguntando se os vikings deram um três para eles. Uma escolha na sexta à noite? Eles vão em frente e fazem isso?”

Trey Lance é de Minnesota

Lance, natural de Minnesota, está entrando em seu quarto ano na liga e provavelmente recusará a opção do quinto ano com o Dallas, já que ele é apenas a terceira opção no QB.

Os Cowboys estão pagando a ele US$ 4,5 milhões na próxima temporada, então eles estarão inclinados a trocá-lo antes que ele saia como agente livre por nada em troca.

Primos. 35 anos, é conhecido por ir onde recebe mais dinheiro, mas sair de uma lesão pode fazer com que seu valor caia. Se Minnesota não conseguir igualar a melhor oferta, Lance poderá se tornar a única esperança dos Vikings.