Trio de comédia ‘SNL’ recebe crédito pelo romance de Taylor Swift e Travis Kelce

Um trio de comédia do “Saturday Night Live” está levando o crédito por Taylor Swift dar Travis Kelcedo romance – mas apenas se for longe… caso contrário, eles não querem ter nada a ver com isso.

O tópico Traylor começou quando os quadrinhos Ben Marshall, John Higginsdar Martin Herlihy – que compõe Please Don’t Destroy no ‘SNL’ – contou tudo sobre como trabalhar com Tay Tay.



Eles disseram ao anfitrião Mike Birbiglia no podcast ‘Working It Out’, a estrela disse a eles que assistiu ao episódio ‘SNL’ de Travis antes de se conhecerem e gostou do que viu.

Ben acrescentou que Taylor disse a eles que achou Travis super engraçado no clipe… dizendo que foi naquele momento que eles meio que os uniram.

No entanto, Ben compartilhou algumas sérias reservas sobre assumir o crédito pelo romance de Traylor – apenas por causa do exército de fãs devotados de Taylor, os Swifties.



Ele disse que se as coisas dessem errado entre os dois … eles seriam os únicos a serem assados ​​​​na brasa por isso.

Travis, é claro, entrou em ação apresentando ‘SNL’ em março de 2023 – cerca de seis meses antes de foi a público com Taylor. É interessante… eles estão dizendo que foi quando Travis caiu no radar de Taylor pela primeira vez – mas se ela estava realmente interessada ou não… bem, ninguém sabe.

Travis também apareceu em um esboço pré-gravado escrito por Please Don’t Destroy, onde interpretou um hilariante instrutor de autodefesa chamado Kurt Lightning… então sim, eles têm uma história de ‘SNL’.