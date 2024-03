Tweets de ‘P Diddy’ de Patrick Mahomes excluídos em meio a investigação de tráfico sexual

Patrick Mahomes está se distanciando Diddy enquanto o magnata do rap enfrenta uma montanha de acusações preocupantes… com as contas de mídia social do astro do Kansas City Chiefs excluindo postagens que fazem referência ao nome artístico de Sean Combs.

No ano de 2014, Mahomes compartilhou duas postagens que incluíam a frase “P Diddy” – que foi o nome do fundador do Bad Boy de 2001 a 2004.

Pelo menos um dos tweets parece não ter nenhuma relação com o artista… já que mencionava um amigo com o nome de usuário “@Pat_Day_75”, que parece ser um amigo de longa data do Texas.

A outra postagem de Mahomes veio em fevereiro. 16 – data do NBA All-Star Game 2014 em Nova Orleans, onde Diddy se apresentou ao lado de outros músicos como Pharrel, Nelly, Busta rimas dar Snoop Dogg.

“Sim, cara!!”, disse Mahomes no X quando era calouro na Texas Tech.

Os tweets eram totalmente inocentes na época, mas não envelheceram bem, dado o polêmica recente … então não é de admirar que o tricampeão do Super Bowl os removesse de sua conta – especialmente depois que alguns usuários começaram a trazer à luz as postagens antigas.

Como informamos anteriormente, Diddy’s Casas em Los Angeles e Miami foram invadidas no início desta semana em relação a alegações de tráfico sexual, solicitação e distribuição de narcóticos ilegais, bem como armas de fogo.



