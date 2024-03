Tyreek Hill critica Rick Ross por não ajudar enquanto sua casa estava pegando fogo

EUuma reviravolta bizarra nos acontecimentos, Chefes de Kansas City receptor amplo Monte Tyreek expressou suas queixas contra o rapper Rick Rosstambém conhecido como Ricky Rozay após um incidente envolvendo a casa em chamas de Hill e as travessuras da transmissão ao vivo de Ross.

A saga se desenrolou no início deste ano, quando Rick Ross, esperando pela entrega do Wing Stop, capturou na câmera o incêndio consumindo a luxuosa mansão de 7 quartos e 8 banheiros de Hill. Em vez de estender a mão amiga durante a crise, Ross optou por dar a Wing Stop um “grito” por influência, deixando Hill se sentindo traído e abandonado em um momento de necessidade.

Incêndio na casa de Tyreek Hill: reação horrorizada quando viu sua mansão de US $ 6,9 milhões queimar

Ambas as personalidades residem no luxuoso condomínio fechado de Southwest Ranches, no norte de Miami, a poucos passos do Cassino Hard Rock. O vídeo da transmissão ao vivo de Ross, que aconteceu no dia 3 de janeiro, circulou rapidamente, gerando indignação entre os telespectadores.

Indo para o Podcast Pivot, Monte Tyreek não mediu palavras ao expressar seu desapontamento com as ações de seu vizinho. Em meio a um relato comovente da provação, Hill interrompeu sua narrativa para atender um telefonema de seu avô, apenas para retomar rapidamente seu relato.

Tyreek Hill enviou uma mensagem para Rick Ross

“Rick Ross, mano, não consigo mais vibrar com você, mano”, declarou Hill. “Você nem veio. Você teve a audácia de falar com um bombeiro em vez de… Você conseguiu meu número, mano. Entre no Twitter e me poste em todo o Twitter depois do que eu e minha família passamos. Você deveria ser um vizinho… O herói da vizinhança!”

Colinamensagem para Ross foi muito claro: “não me use para promoção”. Doravante, a sua relação ficaria confinada à de meros vizinhos, desprovida de qualquer aparência de camaradagem.

Entrando na conversa, o ex- NFL jogador Fred Taylor ecoou os sentimentos de Hill, destacando seu próprio silêncio nas redes sociais durante o incidente. TaylorA lembrança de Ross ressaltou o forte contraste entre as travessuras da transmissão ao vivo de Ross e a solenidade da situação.

Enquanto isso, relatórios da Associated Press de 4 de janeiro revelaram que a residência de US$ 6,9 milhões foi engolida pelas chamas devido ao acidente de uma criança com um isqueiro, considerando o incêndio um infeliz acidente pelas autoridades.

À medida que a poeira assenta neste episódio bizarro, a divisão entre Tyreek Hill e Rick Ross serve como um conto preventivo sobre a discórdia entre vizinhos exacerbada pelo espetáculo da mídia social.