Monte Tyreekreceptor largo em estrela para o Golfinhos de Miami do Liga Nacional de Futebol (NFL)considerada a derrota do Super Bowl para o Chefes de Kansas City contra o Bucaneiros de Tampa Bay e sua saída dessa franquia foram os piores momentos de sua carreira até agora.

“O pior momento da minha carreira foi perder o Super Bowl para o Bucaneiros de Tampa Bay. Além disso, quando fui negociado do Chefes de Kansas City para o Golfinhos de Miamiembora agora esteja muito feliz”, disse ele na cidade madrilena de Las Rozas durante o lançamento de um Youth Tech Campus.

“Aquele Super Bowl foi provavelmente o jogo mais difícil para mim. Foi o ano da Covid, toda a preparação foi muito difícil, não havia torcedores nas arquibancadas. Super Bowl ao ano anterior”, afirmou ainda em resposta às perguntas de alguns dos jovens participantes no evento.

Aproximadamente 50 pessoas reuniram-se nas instalações de El Cantizal. Lá puderam interagir com Hill, que desembarcou no Madrid Bravos, compartilharam com eles exercícios e deram algumas dicas para seu desenvolvimento nesta disciplina.

O Golfinhos de Miami‘, recebedor, campeão do Super Bowl em 2020 e uma das referências da franquia, também destacou que o defensor mais difícil que enfrentou foi seu companheiro de equipe Jalen Ramsey e confessou que seu melhor touchdown foi aquele que marcou em sua temporada de estreia contra o Invasores de Las Vegas.

Ele também explicou os sentimentos que teve em seu primeiro NFL jogo: “Eu estava nervoso, mas meu pai sempre me disse que nervosismo é bom porque isso significa que você está com medo e não deixa ninguém te intimidar. Eu era um dos caras menores em campo e tinha medo que o pessoas maiores me enfrentariam.”

Quando questionado se se considera o melhor da liga, ele comentou: “Claro que sim. Digo isso da forma mais humilde que posso, mas quando você joga com os melhores do mundo, a confiança é muito importante, e se você não Se você não tiver isso na cabeça, não será capaz de provar isso em campo.

Por outro lado, confessou porque escolheu o número 10 em seus times: “Eu uso por causa da minha avó, era o que eu usava quando jogava basquete nos anos 50. Ela é uma das minhas grandes inspirações, quando Eu estava aprendendo a jogar futebol, ela já estava me jogando a bola. Ela também me ajudou a me tornar a pessoa que sou agora.”