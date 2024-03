Tyson Fury comparado a Dwayne ‘The Rock’ Johnson em meio a uma chocante transformação corporal

Hcampeão dos pesos pesados Fúria de Tyson tem uma capacidade única de mudar seu físico em questão de meses através de muito treinamento e dedicação. Embora tenha sido constantemente criticado pelas muitas vezes em que ficou fora de controle, Tyson Fury quase sempre responde dentro do ringue com atuações brilhantes. Seu fraco desempenho contra Oleksandr Usyk foi um alerta para que ele voltasse a estar em forma para a luta mais importante de sua carreira no boxe. Uma luta de unificação contra Oleksandr Usyk que foi movida pelo menos algumas vezes, mas acontecerá no dia 18 de maio. Quando a notícia inicial da lesão na sobrancelha de Tyson Fury foi divulgada, o próprio homem postou uma foto da transformação corporal que experimentou no último alguns meses.

Tyson Fury está preparado e pronto para Usyk

Embora já tenha se passado um mês desde que a luta foi remarcada, Tyson Fury continuou treinando após um breve intervalo com sua família. Na verdade, a forma em que se encontra neste momento parece muito melhor do que a forma em que esteve antes. Tyson Fury está até mostrando alguns abdominais decentes nas fotos mais recentes que postou. As pessoas imediatamente começaram a compará-lo com outras pessoas famosas e carecas, como Dwayne The Rock Johnson. Deve ser interessante ver quanto mais Tyson Fury irá progredir antes de pisar no ringue para lutar contra Usyk.

É importante ressaltar que até hoje Tyson Fury ainda não perdeu nenhuma luta, mas sim a contra Francisco Ngannou provavelmente deveria ter sido uma derrota. Com o atual camp de treinamento, toda aquela experiência de ser largado por um atleta de MMA logo no início daquela luta fez Tyson acordar. Se ele não se preparasse seriamente para Usyk, algo semelhante, senão pior, poderia acontecer com ele. Tyson Fury sabe que perder essa luta pode ser perigoso para seu histórico impecável. No dia 18 de maio, Oleksandr Usyk desafiará esse legado.