Tyson Fury revela o soco mais forte entre Deontay Wilder e Francis Ngannou

Fúria de Tyson tem um queixo, ele definitivamente recebeu socos de alguns rivais poderosos ao longo dos anos, mas as pessoas estão perguntando a ele quem dá um soco mais forte entre Deontay Wilder e Francis Ngannou. Para quem lembra, Fury já fez uma trilogia inesquecível contra Deontay WIlder e o fez voltar a ser campeão. Durante sua mais recente luta contra Francisco Ngannou, ele também foi descartado nas primeiras rodadas. Mas Tyson Fury tem 100% de certeza de quem realmente é o perfurador mais difícil que ele já experimentou. Talvez a resposta dele te surpreenda, talvez não, mas ainda vale a pena ver quem Fúria de Tyson escolhas.

Tyson Fury sofreu um corte feio depois de levar uma cotovelada no rosto durante um sparring

Tyson Fury está se preparando para a luta de unificação em 18 de maio contra Oleksandr Usyk. A luta que estava inicialmente marcada para o ano passado, depois mudou para fevereiro e uma lesão de Tyson Fury a atrasou ainda mais. Antes dessa luta, Fury conversou com DAZN, que lhe perguntou sobre o soco mais difícil entre Wilder e Ngannou. Ele disse: “Deontay, de longe. Ngannou é um grande perfurador, mas não fiquei realmente incomodado com nenhum de seus socos. Não era como se ele fosse dinamite e toda vez que ele me acertava eu ​​ficava cambaleante. Apenas um tiro para a parte de trás da cabeça e foi isso. Wilder ainda é o maior perfurador com quem já estive no ringue por um quilômetro.

Como Tyson Fury está procurando a luta com Usyk?

Quando a lesão aconteceu, Tyson Fury divulgou uma imagem de seu físico para deixar as pessoas animadas para a luta de unificação. Ele sentou-se e aproveitou mais algumas viagens com sua família depois disso, mas voltou imediatamente ao acampamento. Vídeos recentes mostram o ritmo rápido e os socos poderosos de Tyson Fury. Não há dúvida de que teremos um lutador muito mais envolvido do que quando enfrentou o Ngannou. Neste momento, a credibilidade das suas chances é baixa devido ao seu desempenho contra Francisco. Mas Tyson Fury só precisa daquele primeiro round para que as pessoas saibam que ele está longe de terminar.