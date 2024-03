UFC 299: Michel Pereira faz a dança do TikTok antes de fazer o adversário bater

Michel Pereira executou uma dança TikTok durante sua paralisação e depois enviou seu UFC 299 adversário, Michal Oleksiejczukna segunda luta do evento de sábado à noite no Kaseya Center.

Pereira, 30, está agora empatado com o quarto maior tempo ativo UFC seqüência de vitórias com sua sétima vitória consecutiva. Ele só precisou do primeiro round para desferir um mata-leão forte demais para Oleksiejczuk sobreviver.

Foi o primeiro teste de Pereira no peso médio depois de perder o limite um da categoria lombar em outubro de 2023 e ele não decepcionou.

A disputa das primeiras eliminatórias foi o segundo nocaute consecutivo no primeiro round de UFC 299com Robelis Despaigne fazendo sua estreia durar apenas 18 segundos.

Estreia de Robelis Despaigne no UFC dura 18 segundos

Despaigne, 35 anos, conquistou a segunda finalização mais rápida de um estreante peso pesado na história moderna do UFC com um nocaute em 18 segundos. Josh Parisiense.

O nocaute no primeiro round aconteceu quando Despaigne escorregou e o parisiense tentou aproveitar o erro do adversário. Em vez disso, ele recebeu uma pancada no queixo e caiu na lona para que o árbitro interrompesse a disputa.

A luta principal do UFC 299 verá Sean O’Malley defender o cinturão do peso galo contra Marlon Verao único homem a derrotar o lutador colorido.