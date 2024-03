UFC 299: Sean O’Malley x Marlon Vera 2 transmissão ao vivo assistir festa

MMA Fighting tem festa ao vivo para assistir ao UFC 299 de sábado, que acontece no Kaseya Center, em Miami, Flórida. Na luta principal, Sean O’Malley defende pela primeira vez o título do peso galo contra o único homem de todos os tempos derrotá-lo dentro do octógono em Marlon Vera.

Junte-se a Mike Heck, Conner Burks e outros convidados especiais do MMA Fighting para assistir ao UFC 299 enquanto o card principal acontece.

No co-evento principal, o ex-campeão interino dos leves Dustin Poirier enfrenta o desafiante Benoit Saint Denis em uma disputa programada de cinco rounds.

O UFC 299 também contará com uma batalha de meio-médio, com o favorito dos fãs, Kevin Holland, recebendo o veterano de longa data do Bellator, Michael Page, no octógono, bem como outro confronto de alto risco de 170 libras entre o ex-desafiante ao título Gilbert Burns e Jack Della Maddalena.

O card principal do UFC 299 abre com uma intrigante luta no peso galo entre o ex-campeão Petr Yan e Song Yadong.

Assista à festa do UFC 299 do MMA Fighting às 21h45 ET / 18h45 PT.