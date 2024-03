UFC 300 ganha novo trailer mostrando os maiores momentos da história do UFC, os maiores e se

O UFC está fazendo todos os esforços para o UFC 300.

Em duas semanas, o UFC 300 acontece na T-Mobile Arena, em Las Vegas. Liderado por uma luta pelo título dos meio-pesados ​​entre Alex Pereira e Jamahal Hill, e apresentando mais duas lutas pelo título – uma luta pelo título peso palha entre Zhang Weili e Yan Xiaonan, além de uma luta pelo título “BMF” entre Justin Gaethje e Max Holloway – bem como sete outros ex-campeões do UFC, o card é sem dúvida o evento mais lotado já realizado na história do MMA. E como tal, o UFC está dando a este evento todo o peso promocional que pode.

Embora a promoção já tenha lançado seu trailer oficial do evento há algumas semanas, durante o UFC Atlantic City, no último sábado, o UFC lançou mais um trailer do UFC 300, focando na história da promoção e como alguns dos maiores momentos do passado momentos paralelos do presente. O trailer também destaca alguns dos maiores confrontos hipotéticos da história do UFC, com Khabib Nurmagomedov x Tony Ferguson em particular recebendo uma participação especial.

Não é todo dia que o UFC faz dois vídeos promocionais para um card de luta, mas com um evento como o UFC 300 definitivamente vale a pena.

Confira o mais novo trailer abaixo.