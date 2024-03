UFC chega a acordo para encerrar ações antitruste, promoção concorda em pagar US$ 335 milhões

O UFC chegou a um acordo para duas ações antitruste que não serão mais julgadas.

Na quarta-feira, a TKO Group Holdings – controladora do UFC – apresentou uma divulgação à Securities and Exchange Commission revelando que a organização havia feito um acordo com as partes lesadas em dois processos separados, com a empresa concordando em pagar US$ 335 milhões.

O acordo foi alcançado na última quarta-feira, de acordo com o documento. A declaração emitida para a SEC está listada abaixo.

“Em 13 de março de 2024, a TKO chegou a um acordo para resolver todas as reivindicações apresentadas em ambas as ações coletivas ([Cung] Le e [Kajan] Johnson) por um valor total de US$ 335 milhões a pagar pela Empresa e suas subsidiárias em parcelas durante um período de tempo acordado. Os termos serão memorizados em um contrato longo e então submetidos ao tribunal para aprovação. “A Companhia prevê que o valor da liquidação será dedutível para fins fiscais.”

Os autores da primeira ação coletiva, Le et al. vs. Zuffa, contava com cerca de 1.200 lutadores. Os especialistas estimaram os danos potenciais que sofreram entre US$ 894 milhões e US$ 1,6 bilhão, embora um julgamento teria determinado o número final.

O acordo ocorre depois que o juiz Richard Boulware emitiu uma ordem na quarta-feira atrasando o início do próximo julgamento, que estava programado para começar em 15 de abril. Boulware deixou claro em uma audiência anterior que não adiaria a data de início novamente, a menos que as partes envolvidas no caso chegou a uma resolução.

Os demandantes no caso – de dois processos separados liderados por lutadores como Cung Le, Nate Quarry e Kajan Johnson – estavam em mediação privada com o UFC sobre uma possível resolução. Agora, está confirmado que os dois lados chegaram a um acordo que impedirá que o processo antitruste vá a julgamento.

A Mixed Martial Arts Fighters Association, liderada por Rob Maysey, um dos advogados que representam os lutadores em Le et al. vs. Zuffa, divulgou uma breve declaração sobre o acordo.

Estamos satisfeitos com o acordo e divulgaremos mais quando entrarmos com o processo no Tribunal dentro de 45 a 60 dias. Nós amamos todos esses caras!

A ação antitruste inicial foi movida em 2014, com os lutadores alegando que o UFC estava envolvido “em um esquema para adquirir e manter o poder de monopsônio no mercado de serviços de elite de lutadores profissionais de MMA”. Os lutadores alegaram que o UFC atingiu esse objetivo através de três elementos principais: contratos exclusivos, coerção e aquisições que eliminaram potenciais concorrentes.

A TKO Group Holdings abordou anteriormente o processo à medida que a data do julgamento se aproximava, ao mesmo tempo que reconheceu que as negociações continuaram sobre uma possível resolução.

“Como sempre dissemos, e esta é a nossa mensagem consistente desde que começámos a falar publicamente sobre este caso, acreditamos fortemente que os factos e a lei estão do nosso lado, e esperamos, em termos de timing, tornar a nossa decisão argumentos a um júri no julgamento”, disse o diretor financeiro da TKO, Andrew Schleimer, durante uma teleconferência financeira em fevereiro.

“Mas, como é típico num caso como este, estivemos envolvidos na mediação privada simultaneamente com a preparação do julgamento. É sobre isso que estamos preparados para comentar neste momento.”

Com um acordo alcançado, o juiz Boulware precisará assinar o acordo. Se confirmado, não haverá julgamento e ambos os processos antitruste serão encerrados.