UFC divulga comunicado após chegar a acordo em ações antitruste

O UFC está pronto para seguir em frente depois de chegar a um acordo que provavelmente encerrará dois processos antitruste.

Na quarta-feira, uma divulgação através da Comissão de Valores Mobiliários revelou que a controladora do UFC, TKO Group Holdings, concordou em pagar US$ 355 milhões a várias partes, incluindo ex-lutadores do UFC, em relação a dois processos separados.

Após o anúncio, o MMA Fighting recebeu um comunicado de um porta-voz do UFC reagindo ao fato de os processos estarem em vias de serem arquivados.

“Estamos satisfeitos por ter chegado a um acordo para resolver todas as reivindicações apresentadas nas ações coletivas de Le e Johnson, encerrando o litígio e beneficiando todas as partes”, dizia o comunicado do UFC. “Os termos finais do acordo serão submetidos ao tribunal para aprovação.”

Os dois processos separados incluíam ex-atletas do UFC Cung Le e Kajan Johnson, mas com as coisas sendo mediadas e um acordo alcançado, os casos não serão julgados, encerrando assim quase uma década de batalhas legais entre os lados. O juiz Richard Boulware terá que assinar os termos do acordo antes que o assunto seja encerrado.