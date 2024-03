UFC Vegas 88 Results: Tuivasa vs. Tybura

MMA Fighting tem resultados do UFC Vegas 88 para o card da luta Tuivasa x Tybura, um blog ao vivo para a luta principal e muito mais do UFC APEX em Las Vegas, Nevada, na noite de sábado.

Na luta principal, Tai Tuivasa busca quebrar a derrapagem de três lutas contra Marcin Tybura no confronto dos pesos pesados. Tybura pretende se recuperar de uma derrota por nocaute técnico no primeiro round para Tom Aspinall em sua última luta no UFC Londres, em julho passado.

Os pesos meio-médios Bryan Battle e Ange Loosa se enfrentam no co-evento principal.

Assista à transmissão ao vivo aqui

Relacionado Obtenha as últimas probabilidades do UFC nas apostas esportivas DraftKings

Confira abaixo os resultados do UFC Vegas 88.

Cartão principal (ESPN + às 19h ET)

Tai Tuivasa vs. Marcin Tybura

Batalha de Bryan vs.

Ovince Saint Preux vs. Kennedy Nzechukwu

Christian Rodriguez x Isaac Dulgarian

Pannie Kianzad x Macy Chiasson

Gerald Meerschaert x Bryan Barberena

Cartão preliminar (ESPN + LIVE agora)

Nathan Levy vs. Mike Davis

Josiane Nunes x Chelsea Chandler

Jafel Filho vs. Ode Osbourne

Josué Culibão x Danny Silva

Jaqueline Amorim venceu. Cory McKenna por finalização (chave de braço) – Round 1, 1:38

Thiago Moisés derrotou. Mitch Ramirez por nocaute técnico (chutes nas pernas) – Round 3, 0:15

Chad Anheliger derrotou. Charalampos Grigoriou por decisão unânime (29-28, 29-28, 30-27)