Um cachorro chamado Messi, ator convidado do Oscar pelo filme ‘Anatomy of a Fall’

O Oscar estão chegando e os fãs mais incondicionais da indústria cinematográfica aguardam ansiosamente uma das datas mais importantes. Um dos filmes que mais fascinou o espectador e que espera mais estatuetas foi ‘Anatomia de uma Queda’.

A produção dirigida por Justine Triet despertou no público uma diversidade de sentimentos e proporcionou um enredo muito intrigante. Sem dúvida, é provável que a grande recepção se deva, entre outros múltiplos aspectos, ao ótimo desempenho de um curioso border collie.

O cachorro Messi, um dos principais convidados do Oscar

Isso é Messi, um cachorro que fez parte do elenco de atores que recriaram esta história. O animal desempenha um papel espetacular no filme, motivo que lhe rendeu o Palm Dog Award, premiação que leva em consideração os cães que tiveram melhor desempenho nos filmes do ano. Em suma, como a quantidade de prêmios que medem o desempenho dos atores.

Seu dono, Laura Martinsconcedeu entrevista ao jornal argentino Clarín, onde contou como MessiA experiência de nas filmagens foi. Ela garante que houve momentos complicados como quando o cachorrinho sofreu uma “envenenamento” ou durante a primeira cena do filme quando “ele passa pela agitação policial”.

Por outro lado, Laura também contou a história de como Messi entrou na vida dela: “Eu o tive quando ele era bebê e comecei a trabalhar com ele antes de fazer filmes com animais. Ele também tem ótimas habilidades e trabalhamos muito juntos, ele me ensinou e eu também ensinei ele”.

“Em França habituámo-nos ao facto de que quando temos um cão de raça pura, todos os anos é atribuída uma letra ao nome do animal. E o ano em que Messi nasceu é o ano do M. E os meus filhos adoram Messi…”, concluiu ela, sobre a história de seu famoso e peculiar nome.