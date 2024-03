Um dos últimos mistérios em torno do desaparecimento de Kate Middleton é desvendado

Tele história de Kate Middleton continua a gerar um grande mistério em torno do Casa Real Britânica. A última polêmica com a fotografia manipulada foi a gota d’água que quebrou as costas do camelo, já que todos continuam a fazer muitas perguntas sem resposta, mas agora outra foto também aumenta a pressão.

O estatuto do Princesa de Galesconsiderada a peça que reconectaria o povo com a monarquia, está sendo analisada microscopicamente nas últimas semanas e a foto mais recente da esposa de William era uma imagem em que Kate pôde ser vista acompanhada do marido em um veículo.

O reaparecimento público de Kate Middleton é questionado pelos fãs sobre detalhes faciais

O destino do Príncipe era a Abadia de Westminster, onde o evento principal foi realizado no Dia da Commonwealth. Contudo, esse evento não contou com a presença do Duquesa da Cornualhapois ela ainda está fora do horário público devido à cirurgia abdominal.

“Ela foi ao Palácio de Kensington para acompanhar e confortar Lady Gabriella, filha dos Príncipes de Kent. Uma grande amiga da família real britânica” revelou Marisa Martn Blazquez no ‘TardeAR’, programa vespertino da Telecinco.

EFE

É uma informação importante, pois esclarece uma situação nova, já que muitos se perguntavam sobre o paradeiro de Kate Middleton.

Kate Middleton não esteve presente no funeral de Thomas Kingston

Em O caso de Lady Gabriellamarido dela Thomas Kingston faleceu há algumas semanas na casa de seus pais, em uma morte que causou grande agitação na Grã-Bretanha. No entanto, foi finalmente revelado que um tiro foi o motivo de sua morte, no que parece ser um aparente suicídio.

Muito se falou da ausência da Princesa no funeral do falecido, então agora ela pôde se reunir com a amiga. Middleton estava ao lado da família de Kingston em um momento difícil.

É um mistério resolvido, mas isso não serve para aliviar toda a controvérsia que continua a crescer nas Ilhas Britânicas sobre o que exatamente está acontecendo com Kate Middleton, princesa de Gales e holandesa da Cornualha…