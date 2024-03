Um proprietário da NFL supostamente quer sediar uma luta de Canelo Alvarez em seu novo megaestádio

Canelo Álvarez foi e ainda é a cara do boxe, quer muitos queiram acreditar ou não. A superestrela mexicana é a maior atração, com os lutadores se alinhando consistentemente para garantir um ‘dia do pagamento‘ sempre que ele luta.

Um boxeador do seu calibre precisa de grandes palcos para seus eventos. Nos últimos tempos, tem sido o Arena T-Mobile em Las Vegas. Três das últimas quatro lutas de Canelo foram realizadas lá.

Canelo define preço para possível luta com Benavidez: “Vou lutar amanhã”Twitter

Poderemos ver Canelo lutar no estádio dos Raiders?

Alvarez parece confortável em Las Vegas, e é por isso Invasores de Las Vegas proprietário Marcos Davis aparentemente quer levar Canelo ao seu estádio para um evento de boxe imperdível.

Um funcionário da indústria disse ao Boxing Scene que o proprietário do Las Vegas Raiders, Mark Davis, manifestou interesse em sediar uma luta de Alvarez no Allegiant Stadium. Através da BoxingScene.com

O Estado da arte Estádio Allegiant pode expandir para segurar 70.000 espectadores. Inaugurado em 2020, o enorme estádio apresenta uma tecnologia incrível e é o segundo estádio mais caro no mundo.

O estádio sediou Super Bowl LVIII Entre o Chefes de Kansas City e São Francisco 49ers em fevereiro. Canelo já lutou em vários grandes estádios no passado, incluindo Estádio AT&T e Estádio Hard Rock. Então isso não seria nada novo para ele.

Certamente seria um espetáculo, com os fãs de boxe esperando David Benavidez será o adversário para isso.