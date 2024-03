Usher faz discurso de aceitação emocional no NAACP Image Awards

Usher ganhou grande destaque no NAACP Image Awards no sábado à noite, laçando estátuas de Artista do Ano e Prêmio do Presidente – mas foi seu discurso de pura gratidão por sua mãe que surpreendeu a todos.

O cantor de R&B subiu ao pódio na 55ª cerimônia anual no Shrine Auditorium em Los Angeles após o presidente e CEO da NAACP Derrick Johnson concedeu a Usher o cobiçado Prêmio do Presidente.

Ele também destacou que sua mãe superou a indústria do entretenimento dominada pelos homens e aprimorou suas habilidades de diretoria para fazer os melhores negócios para seu filho, colocando-o no topo da indústria.

As vitórias de Usher foram bem merecidas… como vocês sabem, Usher tem arrasado ultimamente com sua residência em Las Vegas, que ele encerrou no final do ano passado – sem mencionar uma desempenho memorável no Super Bowl de 2024.