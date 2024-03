USWNT supera derrota chocante e avança para as semifinais da Copa Ouro Feminina com vitória por 3 a 0 sobre a Colômbia

Sseis dias após o Estados Unidos foi publicamente derrubado por Méxicoos americanos se levantaram e começaram a balançar novamente – às vezes quase literalmente.

Os EUA tinham resistência e talento mais do que suficientes para vencer uma partida agitada com Colômbia e seguir em frente no Copa Ouro Feminina da CONCACAF.

Jenna Nighswonger e Jaedyn Shaw marcou no primeiro tempo, e os EUA se recuperaram com uma vitória por 3 a 0 na noite de domingo para avançar para as semifinais deste evento inaugural.

Lindsey Horan também converteu um pênalti nos primeiros minutos para os americanos, que sentiram que se livraram do constrangimento da derrota por 2 a 0 para o México na última segunda-feira, no último jogo da fase de grupos.

“Vemos isso como uma oportunidade”, disse a goleira Alyssa Naeher. “Normalmente, quando você perde em um torneio, você não tem a oportunidade de voltar imediatamente e corrigir o erro. Eu acho que foi apenas uma reorientação. Todos nós meio que pressionamos reset. Vamos aprender com isso, mas siga em frente.”

Depois de alguns dias de treinamento, os EUA voltaram à forma dominante contra uma impressionante e combativa seleção colombiana que chegou às quartas de final da Copa do Mundo do ano passado. As equipes acumularam sete cartões amarelos combinados, com as trocas agressivas de Alex Morgan na área e Catalina Usme dando um tom físico que agradou perfeitamente aos americanos.

“Nós meio que sabíamos que seria assim”, disse Shaw. “Sabíamos que seria uma batalha e estávamos prontos para o desafio.”

Os EUA enfrentarão o Canadá nas semifinais da Copa Ouro, em San Diego, na quarta-feira. México enfrenta Brasil na outra semifinal, após a vitória por 3 a 2 nas quartas de final sobre o Paraguai no domingo, no BMO Stadium.

A derrota para o México destacou o declínio constante nos resultados desta antiga potência do futebol mundial nos últimos anos, incluindo uma medalha de bronze nas Olimpíadas de Tóquio e uma eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo do ano passado. Mas esta vitória mostrou que os atuais americanos ainda têm talento e capacidade atlética suficientes para transformar até mesmo um confronto difícil numa vitória confortável – especialmente quando as suas jovens estrelas têm a oportunidade de florescer.

Treinador interino Longo Kilgore disse que os EUA têm muita experiência em manter o foco constante necessário para vencer torneios, mesmo que isso não tenha acontecido tanto ultimamente.

“Nós realmente não fizemos nada diferente do que fazemos todos os dias, e essa é a chave para fazer parte deste programa”, disse Kilgore sobre a preparação da semana. “Tratava-se de nos reagrupar de um momento difícil e apenas identificar algumas coisas que precisamos consertar. … Foi uma batalha difícil. Talvez pudéssemos ter marcado mais alguns gols, mas o trabalho era avançar e fizemos isso. Estamos prontos para dar um passo até San Diego e seguir em frente”.

Shaw, a estrela emergente dos americanos de 19 anos, destacou o ataque ofensivo do primeiro tempo. Quando ela marcou em um passe certeiro do jovem Trinity Rodman, ela se juntou a Shannon Boxx como a única jogadora na história dos Estados Unidos a marcar em cada uma de suas três primeiras partidas internacionais.

“Só sei que se me colocar em posição para marcar, meus companheiros de equipe vão me dar a oportunidade”, disse Shaw. “E foi isso que aconteceu.”

Os EUA não haviam sofrido nenhum gol a um adversário da CONCACAF nas últimas 33 partidas antes do México marcar duas vezes, mas Naeher e uma defesa liderada por Naomi Girma fizeram os americanos voltarem a sofrer golos contra a Colômbia, com Naeher registrando seu 43º shutout em uma década. na equipe dos EUA.

Uma grande multidão apoiou os esforços dos EUA para voltar aos trilhos no estádio do Angel City FC, ao sul do centro de Los Angeles, e seu time recebeu um pênalti logo no início, quando Jorelyn Carabali derrubou uma corrida Alex Morgan aos 10 minutos. Horan gaguejou antes de enterrá-lo para sua segunda conversão de pênalti na Copa Ouro.

Ambas as equipes tiveram uma vantagem notável no primeiro tempo, com Morgan e Maria Usme recebendo cartões amarelos iguais por briga durante o posicionamento. Rodman recebeu outro amarelo alguns minutos depois por chutar Daniela Arias, frustrado com a jogada cautelosa do zagueiro colombiano.

Nighswonger aumentou a vantagem para 2 a 0 aos 22 minutos com um golpe forte que resultou no segundo gol internacional da carreira do nativo do sul da Califórnia. O zagueiro do Gotham FC, de 23 anos, formou-se na Huntington Beach High School.

A Colômbia aumentou a pressão, mas Naeher fez duas defesas impressionantes em chutes da adolescente do Real Madrid, Linda Caicedo.

Os EUA subiram 3-0 nos acréscimos do primeiro tempo quando Shaw acertou o passe central de Rodman para seu terceiro gol no torneio e o quinto em oito jogos na carreira. O ataque dos americanos tem sido mais forte neste torneio quando o rápido e criativo Shaw – que joga pela equipe NWSL de San Diego – está em campo.