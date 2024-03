USWNT vence o Brasil na final da Copa Ouro Feminina graças à cabeçada de Lindsay Horan

Lindsey Horan marcou de cabeça nos acréscimos do primeiro tempo e o Estados Unidos bater Brasil 1 a 0 no domingo para vencer o Copa Ouro Feminina da CONCACAF.

Os Estados Unidos ergueram o troféu apesar da derrota para México na fase de grupos do torneio. Foi a primeira Copa Ouro feminina, com evento criado para trazer aos times da região uma competição mais significativa.

Ali Krieger fala sobre lesão traumática que quase morreu no futebol

Foi a quarta vez que os Estados Unidos enfrentaram o Brasil na final de um torneio. Os americanos também venceram os três anteriores, incluindo os de 2004 e Olimpíadas de 2008.

O jogo atraiu uma multidão de 31.528 pessoas com lotação esgotada no Snapdragon Stadium de San Diego, um público recorde para uma partida feminina da CONCACAF.

Horan marcou logo nos acréscimos com uma cabeçada após um passe bem colocado de Emily Fox. Foi o terceiro gol de Horan no torneio, seus gols anteriores foram de pênalti.

Brasil quase empata o jogo em momento decisivo

Lynn Williams quase marcou o segundo para os Estados Unidos aos 79 minutos, mas a jogada estava impedida. Casey Krueger cabeceou um perigoso cruzamento brasileiro nos momentos finais.

Os Estados Unidos foram surpreendidos na fase de grupos do torneio com uma derrota por 2 a 0 para o México – apenas a segunda derrota na série de 43 jogos.

Os americanos se recuperaram com uma vitória por 3 a 0 sobre Colômbia nas quartas de final, antes de avançar para a final nos pênaltis após um empate em 2 a 2 com a chuva Canadá nas semifinais.

O Brasil venceu cada uma de suas cinco partidas no torneio, incluindo uma vitória por 3 a 0 sobre o México nas semifinais, marcando 15 gols. Os brasileiros permitiram apenas dois gols no total no primeiro torneio competitivo do time sob o comando do técnico Artur Eliasque assumiu por Pia Sundhage após a saída do Brasil no verão passado Copa do Mundo Feminina.

Da mesma forma, os Estados Unidos disputavam seu primeiro torneio sob o comando do técnico interino Longo Kilgoreque assumiu sua função após a equipe se separar do técnico Vlatko Andonovski após a primeira eliminação da Copa do Mundo.

Os Estados Unidos contrataram Emma Hayes como técnica do time, mas ela está encerrando a temporada com Chelsea no Superliga Feminina. Tanto o Brasil quanto os Estados Unidos se classificaram para as Olimpíadas deste verão em França.