Vampiro acusa padre de abuso sexual: deixei de acreditar na Igreja

EUNa história, os anos 90 foram um dos melhores momentos da Lucha Libre, com estetas lendários que conquistaram milhões de fãs em todo o México e no mundo. Desta época destaca-se um gladiador que chegou ao nosso país diretamente do Canadá e imediatamente se tornou um fenômeno. Vampiro decidiu confirmar sua aposentadoria.

Mas o esteta também quis partilhar algumas das suas experiências, chamando a atenção para o que pensa agora sobre religião, e também revelou que sofreu abusos sexuais.

É importante lembrar que o lendário lutador americano, cujo nome verdadeiro é Ian Hodgkinsonrevelou que 2024 será o último ano em que retornará aos ringues para lutar contra seus rivais, fazendo parte da empresa Lucha Libre AAA WorldWide.

Vampiro revela que sofreu abuso sexual

Após 40 anos de estreia, um dos mais bem-sucedidos e importantes lutadores se despedirá. Desta maneira, Vampiro confirmou que se aposentará durante este 2024, como parte das atividades principais e faturamento especial da AAA no México.

Junto com isso, por meio de seu podcast ele também revelou que sofreu abuso sexual de um padre.

“Estou muito surpreso que ainda existam pessoas tão devotas, tão devotas que continuam beijando as mãos de seus pais… Não consigo entender como não são questionados os milhares de casos de abusos de alguns padres contra crianças. experiência muito feia quando eu tinha 12 anos. Fui estuprada por um pai na escola católica”, compartilhou ele em seu canal no YouTube.